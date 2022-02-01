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Глава Redmi раскрыл последовательность выхода новых флагманов бренда

Ждать осталось недолго
Уже в ближайшее время от Xiaomi ждут анонса обновлённой флагманской линейки Redmi K50. И долгое время считалось, что все модели серии выйдут одновременно. Но, судя по всему, это не так.
Глава Redmi раскрыл последовательность выхода новых флагманов бренда

Так, в Weibo-аккаунте главы Redmi Лю Вейбинга появилась запись о скором проведении презентации, посвящённой свежему флагману бренда. При этом в комментариях под постом его спросили, покажут ли на ней Dimensity-версию аппарата, на что он ответил «чуть позже, чем версия на Snapdragon 8».

В свою очередь, одного этого достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы. По последним данным, Snapdragon 8 Gen 1 ляжет в основу лишь геймерского смартфона бренда — Redmi K50 Gaming Edition. Тот же Redmi K50 Pro+ должен получить Dimensity 9000 от MediaTek.

Глава Redmi раскрыл последовательность выхода новых флагманов бренда

Таким образом, в ближайшее время стоит ждать лишь игровую версию флагмана от Redmi.

Напомним, что согласно более ранним утечкам, аппарат получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей. Основная камера получит тройной модуль (на 64, 13 и 2 Мп), а фронтальная — 16 Мп сенсор. Ёмкость его аккумулятора составит 4700 мАч, при этом также найдётся место быстрой зарядке на 120 Вт, которая зарядит смартфон от 0 до 100% всего за 17 минут.

Источник: Gizmochina
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