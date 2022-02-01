Глава Redmi раскрыл последовательность выхода новых флагманов бренда

Так, в Weibo-аккаунте главы Redmi Лю Вейбинга появилась запись о скором проведении презентации, посвящённой свежему флагману бренда. При этом в комментариях под постом его спросили, покажут ли на ней Dimensity-версию аппарата, на что он ответил «чуть позже, чем версия на Snapdragon 8».

В свою очередь, одного этого достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы. По последним данным, Snapdragon 8 Gen 1 ляжет в основу лишь геймерского смартфона бренда — Redmi K50 Gaming Edition. Тот же Redmi K50 Pro+ должен получить Dimensity 9000 от MediaTek.