Глава Redmi раскрыл последовательность выхода новых флагманов бренда

Глава Redmi раскрыл последовательность выхода новых флагманов брендаЖдать осталось недолго
Так, в Weibo-аккаунте главы Redmi Лю Вейбинга появилась запись о скором проведении презентации, посвящённой свежему флагману бренда. При этом в комментариях под постом его спросили, покажут ли на ней Dimensity-версию аппарата, на что он ответил «чуть позже, чем версия на Snapdragon 8».
В свою очередь, одного этого достаточно, чтобы сделать кое-какие выводы. По последним данным, Snapdragon 8 Gen 1 ляжет в основу лишь геймерского смартфона бренда — Redmi K50 Gaming Edition. Тот же Redmi K50 Pro+ должен получить Dimensity 9000 от MediaTek.
Таким образом, в ближайшее время стоит ждать лишь игровую версию флагмана от Redmi.
Напомним, что согласно более ранним утечкам, аппарат получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей. Основная камера получит тройной модуль (на 64, 13 и 2 Мп), а фронтальная — 16 Мп сенсор. Ёмкость его аккумулятора составит 4700 мАч, при этом также найдётся место быстрой зарядке на 120 Вт, которая зарядит смартфон от 0 до 100% всего за 17 минут.