Глава Samsung назвал причину отмены смартфонов Galaxy Note в 2021 году

Как оказалось, всё до банального просто: в 2021 году в мире случился «серьёзный дисбаланс» в сфере полупроводниковой промышленности. Так, спрос на мобильные чипы и прочие микросхемы заметно выше того, что производители могут предложить, передаёт GSMArena слова генерального директора Samsung Electronics Дон Чжин Ко.

Если упростить, то причиной такого решения стало отсутствие необходимого числа комплектующих для нового Galaxy Note. В связи с этим компания предложила фанатам присмотреться к Galaxy S21 Ultra, в который в 2021 году внедрили поддержку стилуса S Pen.