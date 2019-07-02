Глава Samsung признал свою вину в ненадежности гибкого смартфона

Так, исполнительный директор подразделения электроники компании Ди Джей Кох заявил, что это он “выпустил телефон до того, как тот был готов”. В то время как раньше Кох не распространялся по поводу того, почему так получилось, в своем заявлении он рассказал, что Samsung спешила выпустить Fold на рынок как можно раньше и тем самым застолбить за собой право на хвастовство. Относительно даты старта повторных продаж Кох заявил прямо — не стоит в ближайшее время ожидать каких-то точных дат. Единственное, чем он был готов поделиться с прессой сейчас — это фактом того, что в данный момент “полевые” испытания проходят порядка 2 тыс Galaxy Fold, которые позволяют компании изучать все проблемы устройства.

Напомним, что Samsung Galaxy Fold должен был поступить в продажу еще в апреле этого года. Но когда компания разослала СМИ и блогерам первую партию устройств, тестируемые смартфоны постоянно ломались, в связи с чем компания была вынуждена отозвать устройство обратно и перенести дату выхода Galaxy Fold на неопределенный период.