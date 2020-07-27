Глава Xiaomi готовит пользователей к скорому анонсу нового флагманского смартфона

Так, руководитель китайской компании напомнил, что он не проводил крупных анонсов Xiaomi с февраля текущего года: ”Я не вел мероприятия, посвященные запуску наших смартфонов, с февраля, когда был представлен Xiaomi Mi 10. Скучали по мне?”, - написал господин Цзюнь. При этом учитывая, что еще несколько дней назад топ-менеджер опубликовал на своей же страничке опрос, в котором поинтересовался у пользователей, чего им не хватает в настоящем флагманском смартфоне, можно смело утверждать о том, что совсем скоро китайский техногигант проведет новое мероприятие. На нем-то и будет показан свежий флагман компании.