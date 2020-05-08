Глава Xiaomi готовит публику к анонсу нового безрамочного флагмана Xiaomi Mi Mix 4

Так, он рассказал подписчикам о том, что до сих пор его самым любимым смартфоном остается Xiaomi Mi Mix 2 в керамическом корпусе, представленный еще далекой осенью 2017 года. По словам главы компании, именно корпус данного устройства воспринимается как нечто, выполненное из нефрита. При этом важно отметить, что во-первых, компания долгое время не проявляла никакой активности по отношению к линейке Mi Mix, а во-вторых, глава компании почему-то предпочел “забыть” о существовании Xiaomi Mi Mix 3, выполненного в форм-факторе слайдера. Учитывая, что представители Xiaomi никогда не публикуют подобные посты “просто так”, вполне вероятно, что глава бренда просто-напросто начал готовить публику к скорому анонсу Xiaomi Mi Mix 4, о котором в последнее время начало ходить все больше слухов.