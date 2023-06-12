Глава Xiaomi и Redmi раскрыл самые популярные смартфоны обеих компаний на сегодняшний день

Лидером в стане Xiaomi оказался Xiaomi 13, а среди телефонов Redmi — Redmi K60.

Цена K60 стартует с $290 и за эти деньги это очень интересный аппарат. Он основан на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 и имеет высококачественный 2K-дисплей, разработанный совместно с TCL Huaxing Optoelectronics.

Фотографические возможности тоже впечатляют — в основе Redmi K60 лежит 64-мегапиксельная камера. Кроме того, смартфон поддерживает 67-ваттную быструю зарядку.

Что же до Xiaomi 13, то устройство является полноценным флагманом. Отсюда и цена в $515 за базовую версию. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 2. Система камер в телефоне разработана совместно с Leica, известным производителем камер высокого качества.