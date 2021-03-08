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Глава Xiaomi India «засветил» новый смартфон Redmi
Неужели устройство Redmi наконец-то получит беспроводную зарядку?
То, что Redmi готовит новый смартфон — ни для кого не секрет. Компания постоянно работает над новым устройством. Но даже несмотря на это, то, что глава Xiaomi India Ману Кумар Джайн «засветил» новый смартфон бренда, вызывает интерес у многих пользователей.
Случилось это из-за опубликованного в сети снимка находящегося за работой топ-менеджера, пишет Xiaomiui. На фотографии, помимо уже представленных смартфонов Redmi, можно заметить неизвестный экземпляр. Но даже на фото подобного качества можно заметить, что устройство расположили на беспроводной Qi-зарядке, что может говорить о появлении поддержки этой технологии впервые в истории Redmi.
К сожалению, пока что нет никакой информации ни о названии модели смартфона, ни о дате его анонса. Пользователи выдвинули предположение, что презентация устройства может состояться в апреле 2021 года.