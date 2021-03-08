Глава Xiaomi India «засветил» новый смартфон Redmi

Случилось это из-за опубликованного в сети снимка находящегося за работой топ-менеджера, пишет Xiaomiui. На фотографии, помимо уже представленных смартфонов Redmi, можно заметить неизвестный экземпляр. Но даже на фото подобного качества можно заметить, что устройство расположили на беспроводной Qi-зарядке, что может говорить о появлении поддержки этой технологии впервые в истории Redmi.