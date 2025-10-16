Глава Xiaomi: компания не откажется от заднего дисплея в следующих флагманах

Опубликовано 16 октября 2025, 17:311 мин.
Глава Xiaomi: компания не откажется от заднего дисплея в следующих флагманахТакой вариант востребован
Президент Xiaomi Лу Вэйбин в ходе недавней онлайн-трансляции подтвердил, что новые флагманские модели бренда также будут оснащены дисплеем на задней панели, как и текущая серия Xiaomi 17.
© Xiaomi
Как сообщил Вэйбин, Xiaomi увеличила инвестиции в научные исследования и разработки, выделив более 1 млрд юаней на создание 2,1" AMOLED-панели LTPO для Xiaomi 17 Pro. Задний дисплей предназначен для практических функций, таких как отображение уведомлений, предварительный просмотр изображений, ответы на звонки и предоставление различной информации, включая сведения о билетах и напоминаниях. Этот экран обрамляет модуль основной камеры.
К концу октября Xiaomi также планирует добавить функцию трансляции в режиме реального времени. К тому же Xiaomi 17 Pro Max установил новый рекорд по объёму продаж за один день. По мнению аналитика Apple Минг-Чи Куо, в Китае этот смартфон превзошёл по продажам iPhone 17.