Глава Xiaomi намекнул на разработку первого смартфона компании на процессоре Snapdragon 875

В своем официальном Weibo-аккаунте господин Вейбинг устроил опрос среди фанатов, в котором попытался узнать, готовы ли они к выходу новых флагманов на базе 5-нанометровых процессоров. Учитывая, что в ближайшее время единственным чипом, построенным на данном техпроцессе, будет новая флагманская разработка Qualcomm, не сложно догадаться, о каком процессоре шла речь в сообщении топ-менеджера.

Стоит отметить, что последние слухи заявляют об анонсе Snapdragon 875 в октябре текущего года, а это означает проведение презентации нового флагмана Xiaomi не раньше этого времени. Но более правдоподобным сценарием кажется вариант, при котором компания анонсирует новый флагман на базе свежего чипа в начале 2021 года — им может оказаться долгожданный Xiaomi Mi 11 с поддисплейной фронтальной камерой.