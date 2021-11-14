Глава Xiaomi намекнул на скорый анонс новейшей MIUI 13

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Глава Xiaomi намекнул на скорый анонс новейшей MIUI 13У фанатов бренда намечается праздник?
Стартовал третий этап распространения стабильной версии MIUI 12.5 Enhanced Edition. Это значит, что ещё больше пользователей получат обновление системы.
На фоне этого руководители Xiaomi не могли не удержаться и не намекнуть на скорую демонстрацию уже следующей полноценной номерной версии оболочки. Так, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг опубликовал пост в Weibo.
В нём топ-менеджер написал буквально следующее: «MIUI 12.5 уже здесь, неужели MIUI 1x совсем близко?». С учётом того, что до этого основатель Xiaomi Лэй Цзюнь самолично подтвердил выход 13-й версии MIUI уже в 2021 году, сомневаться в том, на что именно намекает Вейбинг явно не приходится.
Напомним, что ранние утечки гласили об оптимизации работы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO на MIUI, а также о том, что система может получить значительные изменения графического интерфейса.
Источник: MyDrivers