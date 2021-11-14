Глава Xiaomi намекнул на скорый анонс новейшей MIUI 13

На фоне этого руководители Xiaomi не могли не удержаться и не намекнуть на скорую демонстрацию уже следующей полноценной номерной версии оболочки. Так, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг опубликовал пост в Weibo.

В нём топ-менеджер написал буквально следующее: «MIUI 12.5 уже здесь, неужели MIUI 1x совсем близко?». С учётом того, что до этого основатель Xiaomi Лэй Цзюнь самолично подтвердил выход 13-й версии MIUI уже в 2021 году, сомневаться в том, на что именно намекает Вейбинг явно не приходится.

Напомним, что ранние утечки гласили об оптимизации работы смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO на MIUI, а также о том, что система может получить значительные изменения графического интерфейса.