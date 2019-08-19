Глава Xiaomi назвал дату выхода ожидаемого Redmi Note 8

Помимо официальной страницы Redmi, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также поделился постером в честь скорого запуска Redmi TV на своей странице в Weibo. Именно под этим постом один из пользователей спросил главу Xiaomi, будет ли в этот день представлен и Redmi Note 8, на что господин Цзюнь ответил смайликами с большим пальцем вверх. И это практически официально подтверждает, что преемник Redmi Note 7 покажут уже на следующей неделе!