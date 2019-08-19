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Глава Xiaomi назвал дату выхода ожидаемого Redmi Note 8

Это случится в один день вместе с Redmi TV
Как стало совсем недавно известно, Redmi уже 29 августа покажет свой первый телевизор. Об этом компания официально объявила через тизер-постер, который опубликовала на своей страничке в интернете. Но фанаты компании ждут не только телевизор — их уже почти полгода заботит вопрос, когда же компания покажет продолжение популярного бюджетного смартфона Redmi Note 7. Как оказалось, ждать осталось совсем недолго.

Помимо официальной страницы Redmi, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь также поделился постером в честь скорого запуска Redmi TV на своей странице в Weibo. Именно под этим постом один из пользователей спросил главу Xiaomi, будет ли в этот день представлен и Redmi Note 8, на что господин Цзюнь ответил смайликами с большим пальцем вверх. И это практически официально подтверждает, что преемник Redmi Note 7 покажут уже на следующей неделе!

Напомним, что буквально вчера глава Redmi, Лю Вейбинг, опубликовал пост, в котором говорилось, что новый смартфон компании лучше снимает фотографии, имеет более долгоиграющую батарею, а также обладает лучшим соотношением площади экрана к площади передней панели в сравнении с хитом начала этого года — Redmi Note 7.

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