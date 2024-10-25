Глава Xiaomi назвал новые флагманские смартфоны компании «самыми продвинутыми, плавными и изысканными» в истории бренда

Компания показала дизайн планшетов Pad 7 и опубликовала постер с флагманскими смартфонами Xiaomi 15 и 15 Pro.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что новые устройства являются «самыми продвинутыми, плавными и изысканными флагманами в истории смартфонов Xiaomi». Эти модели первыми получат свежую операционную систему HyperOS 2.

На постерах смартфоны показаны в зелёной расцветке. Металлическая рама устройств теперь имеет матовые, а не глянцевые грани.

Блок камер почти не изменился по сравнению с предыдущими моделями Xiaomi 14 и 14 Pro. У Xiaomi 15 плоский экран, тогда как у версии Pro — небольшие закругления.

Оба смартфона первыми на рынке получат процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Презентация Xiaomi 15 запланирована на 29 октября.