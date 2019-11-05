Глава Xiaomi обещал улучшить качество фото в CC9 Pro уже до конца месяца

Так, по словам президента Xiaomi, представленный сегодня смартфон даже близко не раскрыл себя полностью в рамках теста DxOMark. ”Дайте нам две-три недели и результат будет выше”, — закончил он проводимое с ним своеобразное интервью. По всей видимости, уже до конца ноября Xiaomi выпустит пачку обновлений для камеры Xiaomi Mi CC9 Pro, после чего устройство точно станет самым продвинутым смартфонов 2019 года по части фотовозможностей.