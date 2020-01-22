Глава Xiaomi официально подтвердил некоторые особенности флагманского Mi 10

Так, Лей Цзунь в первую очередь отметил тот факт, что Xiaomi Mi 10 выйдет в тот год, когда компания празднует свое собственное десятилетие, а значит именно этому устройство ее специалисты уделят максимальное внимание. Помимо этого он рассказал, что смартфон будет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865 (что на самом деле вполне ожидаемо), а также обозначил первый квартал как сроки полноценного релиза устройства. И учитывая тот факт, что глава бренда уже начал говорить о внутренностях смартфона, вполне вероятно, что на самой презентации о нем расскажут то, чего мы даже ожидать не можем.