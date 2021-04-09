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Сегодня в 13:24
Глава Xiaomi опубликовал сравнение складного Mi Mix Fold с Apple iPad mini
Разумеется, победителем вышла новинка от китайцев
Глава Xiaomi Лей Цзюнь опубликовал на своей странице в Weibo свежий пост. В нём он не только напомнил о скором релизе первого гибкого смартфона компании Mi Mix Fold, но и прикрепил изображение со сравнением новинки с мини-планшетом Apple — iPad mini.
Судя по тому, что это изображение мелькает в сети не в первый раз, компания явно всеми силами пытается указать на моральное устаревание компактных планшетов в наши дни.
Так габариты Xiaomi Mix Fold — 173 х 133 мм, в то время как у iPad mini — 203 х 134 мм. Но в то же время диагональ дисплея смартфона Xiaomi на 0,2 дюйма больше, чем у планшета Apple — 8,01 дюйма против 7,9.
Стоит, правда, отметить, что и цена iPad mini в разы дешевле, чем Mi Mix Fold. И это даже несмотря на то, что гибкий смартфон китайской компании чуть ли не самый дешёвый вариант на рынке.