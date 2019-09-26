Глава Xiaomi открестился от слишком раннего старта продаж революционного Mi Mix Alpha

Компания Xiaomi представила в начале недели революционный смартфон Xiaomi Mix Alpha с гибким экраном, распространяющимся на обе стороны корпуса. Заявленная цена новинки оказалась неожиданно высокой — около 2800 долларов, а старт официальных продаж запланирован на декабрь 2019 года.

Тем не менее, некоторые магазины в Китае уже начали принимать предварительные заказы на Mi Mix Alpha. Причём особо продвинутые делают это по завышенным в несколько раз ценам — вплоть до 12,6 тысяч долларов.

Как оказалось, этим занимаются не слишком честные коммерсанты. Директор по маркетингу компании Чжи Чжиюана (Zhi Zhiyuan) предупредил поклонников Xiaomi, что им стоит игнорировать все такие предложения, поскольку это обман и официально на устройство пока не начали принимать предварительные заказы.

Таким образом, заказав сейчас Xiaomi Mi Mix Alpha по непомерной цене, незадачливый любитель инноваций рискует впоследствии остаться ни с чем.