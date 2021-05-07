Глава Xiaomi ответил на критику второго экрана во флагманском смартфоне Mi 11 Ultra

Многие были возмущены тем, что ненужная для многих «фишка» делает и без того недешёвый смартфон ещё дороже. С ответом на эту критику выступил глава компании Лэй Цзюнь.

По словам топ-менеджера, диагональ вспомогательного дисплея невелика, что делает его интеграцию практически не влияющей на себестоимость смартфона, пишет Gizmochina.