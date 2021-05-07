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Глава Xiaomi ответил на критику второго экрана во флагманском смартфоне Mi 11 Ultra
И вполне успешно аргументировал его наличие
Недавно Xiaomi анонсировала свой новый флагманский камерофон — Mi 11 Ultra. Отличительной особенностью устройства стал второй миниатюрный экран, который практически сразу вызвал у пользователей ряд вопросов.
Многие были возмущены тем, что ненужная для многих «фишка» делает и без того недешёвый смартфон ещё дороже. С ответом на эту критику выступил глава компании Лэй Цзюнь.
По словам топ-менеджера, диагональ вспомогательного дисплея невелика, что делает его интеграцию практически не влияющей на себестоимость смартфона, пишет Gizmochina.
Напомним, что в Mi 11 Ultra используется 1,1-дюймовый OLED дисплей, который также установлен в другом продукте компании — фитнес-браслете Mi Band 5. Его основная функция — помогать пользователям делать селфи на основную камеру смартфона.