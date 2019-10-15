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Глава Xiaomi ответил на обвинения в двойных стандартах
Сказал, что не отказывается от сказанных ранее слов
Вчера компания Redmi подтвердила факт разработки нового флагманского смартфона — Redmi K30. Отличительной особенностью устройства, кроме поддержки 5G-сетей, стало отверствие, в которой прячется фронтальная камера — нечто похожее продемонстрировала Samsung в своем Galaxy S10+. Почти сразу после анонса, пользователи припомнили главе Xiaomi его слова о том, что технология отверстий в дисплее несовершенна. Сейчас стало известно о том, что Лей Цзюнь ответил на выпады в свой адрес.
Как оказалось, журналист попросил главу Xiaomi прокомментировать его более раннее заявление, на что господин Цзюнь ответил, что он это действительно говорил и он не отказывается от своих слов — все это было чистой правдой, правда лишь на момент, когда он делал данное заявление. После этого было опубликовано отдельное официальное заявление, в котором говорится о том, что Redmi создала более усовершенствованный тип экрана с отверстием. В связи с этим линейка Redmi K30 будет оснащена идеальной камерой, врезанной в экран.
Напомним, что смартфон, судя по имеющимся данным, будет построен на базе процессора Snapdragon 7 Series 5G. Но при этом нет никакой информации ни о цене, ни о дате выхода смартфона.
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