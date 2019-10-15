Глава Xiaomi ответил на обвинения в двойных стандартах

Как оказалось, журналист попросил главу Xiaomi прокомментировать его более раннее заявление, на что господин Цзюнь ответил, что он это действительно говорил и он не отказывается от своих слов — все это было чистой правдой, правда лишь на момент, когда он делал данное заявление. После этого было опубликовано отдельное официальное заявление, в котором говорится о том, что Redmi создала более усовершенствованный тип экрана с отверстием. В связи с этим линейка Redmi K30 будет оснащена идеальной камерой, врезанной в экран.