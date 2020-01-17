Глава Xiaomi подтвердил разработку нового недорогого флагмана Pocophone F2

Случилось это в рамках видеоинтервью на YouTube-канале из Индии Technical Guruji. Там вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн рассказал о совершенно разных моментах, связанных с его компанией. Помимо всего прочего он также официально подтвердил факт того, что преемник Xiaomi Pocophone F1 находится в разработке и обязательно увидит свет. Правда, он не назвал хотя бы примерных сроков, в рамках которых фанатам стоит ждать нового устройства в столь ожидаемой линейке. Но учитывая, что буквально на днях в сети всплыл слух о новом поколении Pocophone, якобы устройство прошло тестирование в бенчмарке, вполне вероятно, что новинку представят уже в самые ближайшие месяцы.

Напомним, что самым ближайшим анонсом Xiaomi должен стать юбилейный флагманский Xiaomi Mi 10, слухи о котором в последние дня появляются со все большей регулярностью. Презентация новинки должна состояться раньше Samsung Galaxy S11, который в свою очередь покажут уже 11 февраля.