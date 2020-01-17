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Глава Xiaomi подтвердил разработку нового недорогого флагмана Pocophone F2

Все фанаты линейки могут выдохнуть с облегчением
Вышедший в уже далеком 2018 году Pocophone F1 очень быстро стал народным смартфоном. И ведь тому были свои предпосылки: устройство получило флагманское железо, при этом его стоимость была гораздо ниже, чем у всех конкурентов ны рынке. Но как ни странно, очень долгое время Xiaomi будто бы нарочно не обращала на желание фанатов увидеть продолжение сверхпопулярного мобильного телефона. Не обращала ровно до сегодняшнего момента, когда глава индийского подразделения компании официально заявил, что работа над Pocophone F2 ведется.

Случилось это в рамках видеоинтервью на YouTube-канале из Индии Technical Guruji. Там вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн рассказал о совершенно разных моментах, связанных с его компанией. Помимо всего прочего он также официально подтвердил факт того, что преемник Xiaomi Pocophone F1 находится в разработке и обязательно увидит свет. Правда, он не назвал хотя бы примерных сроков, в рамках которых фанатам стоит ждать нового устройства в столь ожидаемой линейке. Но учитывая, что буквально на днях в сети всплыл слух о новом поколении Pocophone, якобы устройство прошло тестирование в бенчмарке, вполне вероятно, что новинку представят уже в самые ближайшие месяцы.

Напомним, что самым ближайшим анонсом Xiaomi должен стать юбилейный флагманский Xiaomi Mi 10, слухи о котором в последние дня появляются со все большей регулярностью. Презентация новинки должна состояться раньше Samsung Galaxy S11, который в свою очередь покажут уже 11 февраля.