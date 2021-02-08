Телефоны
Сегодня в 06:32
Глава Xiaomi подтвердил выход долгожданного Mi Mix 4 и назвал сроки его релиза
А также скорый выход ещё одного долгожданного продукта компании
На днях глава Xiaomi заявил, что в ближайшее время он с руководителями компании решит, стоит ли выпускать новый смартфон в линейке безрамочных флагманов Mi Mix. И вот, на счастье фанатов, топ-менеджер подтвердил выход долгожданного Mi Mix 4 и назвал сроки его релиза.
По словам Лей Цзюня, устройство «затмит своих предшественников», в том числе благодаря использованию новейших технологий при его производстве. Как пишет ITHome, смартфон может получить подэкранную фронтальную камеру, гибкий или загнутый со всех четырёх сторон дисплей, а также зарядку исключительно по воздуху (не по технологии Qi). Выход новинки ожидается до конца 2021 года.
Вместе с анонсом разработки Xiaomi Mi Mix, глава китайской компании заявил о намерении выпустить новое поколение фирменных планшетов. Причём, в отличие от флагманского смартфона, эта новинка поступит в продажу в ближайшее время — в текущем или следующем квартале.