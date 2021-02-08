Глава Xiaomi подтвердил выход долгожданного Mi Mix 4 и назвал сроки его релиза

По словам Лей Цзюня, устройство «затмит своих предшественников», в том числе благодаря использованию новейших технологий при его производстве. Как пишет ITHome, смартфон может получить подэкранную фронтальную камеру, гибкий или загнутый со всех четырёх сторон дисплей, а также зарядку исключительно по воздуху (не по технологии Qi). Выход новинки ожидается до конца 2021 года.