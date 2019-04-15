Глава Xiaomi показал народный флагман Redmi

Фото ещё раз подтвердило, что смартфон станет обладателем выдвижной фронтальной камеры. Довольно крупный модуль заметен на верхней грани, также как и 3,5-мм разъём для наушников.

Согласно более ранним утечкам, флагман Redmi оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, топовым процессором Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт. Он работает под управлением операционной системы Android 9 Pie. Также отмечается, 48-мегапиксельная основная камера и интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Тройная камера и сканер в дисплее будут использоваться в смартфоне Redmi впервые.