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Глава Xiaomi предложил фанатам выбрать название для нового флагмана компании
На выбор всего лишь два варианта
Долгое время интернет-инсайдеры готовили нас к тому, что в ближайшие месяцы Xiaomi анонсирует свой новый флагман, который назовет Xiaomi Mi 11. Но, как оказалось, китайский производитель столкнулся с муками выбора при нейминге новинки, из-за чего глава Xiaomi предложил фанатам выбрать название для нового флагмана компании.
Выбрать предлагается из варианта Xiaomi Mi 11 и, внезапно, Xiaomi Mi 20, сообщает ITHome. Судя по всему, китайским топ-менеджерам понравилось, как Samsung перескачила в 2020 году с Galaxy S10 на Galaxy S20 и в своем грядущем смартфоне компания намерена повторить нечто подобное.
Отметим, что судя по имеющимся данным, новый флагман Xiaomi будет работать на базе процессора Snapdragon 888. Отличительной особенностью смартфона может стать подэкранная фронтальная камера. По крайней мере, именно это сулили устройству интернет-инсайдеры.