Долгое время интернет-инсайдеры готовили нас к тому, что в ближайшие месяцы Xiaomi анонсирует свой новый флагман, который назовет Xiaomi Mi 11. Но, как оказалось, китайский производитель столкнулся с муками выбора при нейминге новинки, из-за чего глава Xiaomi предложил фанатам выбрать название для нового флагмана компании.