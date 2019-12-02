Глава Xiaomi проговорился о разработке PRO-версии юбилейного флагмана

Как и большинство “проколов”, этот случился на страницах китайской социальной сети Weibo — один из пользователей высказал свое восхищение вибромотором, который компания установила в Mi 9 Pro, после чего поинтересовался у президента Xiaomi Лина Бина о том, а правда ли то, что “вибромотор Mi 10 Pro будет не хуже?”. Как ни странно, господин Бин дал ответ любопытному пользователю, сказав, мол да, Mi 10 Pro будет иметь “второй самый лучший в мире вибромотор”. Таким образом представитель китайского техногиганта официально подтвердил разработку не только Mi 10, но и Mi 10 Pro, который, как вариант, будет оснащен более разогнанным мобильным процессором, либо же иметь в рукаве какие-то иные “тузы”.

Учитывая все вышесказанное, начало 2020 года обещает быть крайне интересным, так как именно в этот период ожидается появление сразу нескольких долгожданных устройств от Xiaomi: Mi Mix 4, Mi 10, а теперь еще и Mi 10 Pro.