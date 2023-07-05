Глава Xiaomi раскрыл сроки анонса нового складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3

По его словам, новинку стоит ждать уже в августе 2023 года. При этом производиться смартфон будет на новой «умной» фабрике, которая была официально запущена накануне. Более того, Mix Fold 3 станет первым устройством, которое она начнёт массово производить.

Если верить инсайдерам, новинка будет заметно тоньше предшественника, а в его основу ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 2. Но есть и плохая новость — по последним слухам, Mix Fold 3 останется доступен лишь на китайском рынке. То есть международного запуска ждать не стоит.

Инсайдеры также рассказали, что новый складной смартфон Xiaomi получит подэкранную фронтальную камеру, 5-кратный оптический зум на основной камере и поддержку быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.