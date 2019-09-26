Глава Xiaomi рассказал, как легко было разработать революционный Mix Alpha

Так, президент Xiaomi Лин Бин заявил, что создание экрана нового смартфона линейки Mix оказалось более простой задачей, чем разработка фирменного сгибающегося дисплея, прототип которого, к слову, компания показала еще несколько месяцев назад. Господин Бин рассказал, что самой главной проблемой, мешающей массовому запуску смартфона, остаются гибкие области дисплея. Стоит отметить, что эта проблема является главное, но не единственной. Вторым по значимости слабым местом как у сгибающихся смартфонов, так и у Xiaomi Mix Alpha является прочность используемых в них экранов.

Напомним, что буквально недавно стало известно, что Xiaomi Mix Alpha не будет массовым продуктом — устройство, как минимум в 2019 году, выйдет ограниченным тиражом в 500 штук.