Глава Xiaomi рассказал, когда стоит ждать появление смартфонов с подэкранной фронтальной камерой

Буквально сегодня, 29 января, президент Xiaomi Group China и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг официально заявил о том, что хоть на данный момент многие производители работают над подобной технологией, текущий уровень ее реализации оставляет желать лучшего. Так, экран над камерой по-прежнему не пропускает достаточное количество света, в связи с чем полученные фотографии имеют достаточно низкое качество. В случае же, если производители снижают плотность пикселей над камерой, тогда область дисплея над фронталкой становится крайне заметной, что сразу же бросается в глаза.

Также господин Вейбинг добавил, что современные технологии все еще не позволяют решить данную проблему достаточно деликатно, чтобы смартфоны с подэкранной фронтальной камерой можно было пускать в широкий тираж. Таким образом из его слов следует, что в ближайшее время нам вряд ли стоит ждать появления на прилавках устройств, оснащенных столь ожидаемой технологией.