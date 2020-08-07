Глава Xiaomi рассказал о готовящемся юбилейном флагмане компании

Что же до высказываний главы Xiaomi, то он рассказал не только о том, что компания делает все возможное для предотвращения дефицита на старте, но также и о достаточно высокой цене нового флагмана бренда.

”Мы подготовили достаточно, не волнуйтесь. Конечно, этот продукт очень «горячий», так что может возникнуть дефицит. Я предлагаю фанатам оформлять предзаказ через официальный сайт <...> Цена не малая, но я не могу не порубить себе руки!”, — заявил господин Цзюнь.

Напомним, что судя по последним данным, XIaomi Mi 10 Ultra будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 865, иметь сверхбыструю проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 55 Вт. Более ранние утечки утверждают, что именно этот смартфон компании станет самым быстрозаряжающимся на рынке в 2020 году.