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Глава Xiaomi Redmi поделился скриншотом автономности грядущего недорогого флагмана Redmi K40
И судя по нему, у устройства с батареей всё очень даже в порядке
В последние несколько недель по сети ходит множество обсуждения, касающихся грядущего недорогого флагмана Xiaomi — Redmi K40. Сейчас же сам глава бренда поделился скриншотом с демонстрацией автономности будущей новинки.
Причём сам Лю Вейбинг не стал уточнять, что за устройство использовалось при публикации изображения, но китайская соцсеть Weibo определила его как Redmi K40, сообщает Gizchina. Если же говорить непосредственно о времени жизни от одного заряда смартфона, то судя по скриншоту, проработав 10,5 часов, у него осталось ещё 64% заряда.
Таким образом, как минимум при схожем с главой Redmi сценарии использования, Redmi K40 должен проработать около 20-25 часов без подзарядки. В свою очередь это означает, что автономность смартфона составит примерно 2-3 дня беспрерывной работы.