Глава Xiaomi Redmi поделился скриншотом автономности грядущего недорогого флагмана Redmi K40

Причём сам Лю Вейбинг не стал уточнять, что за устройство использовалось при публикации изображения, но китайская соцсеть Weibo определила его как Redmi K40, сообщает Gizchina. Если же говорить непосредственно о времени жизни от одного заряда смартфона, то судя по скриншоту, проработав 10,5 часов, у него осталось ещё 64% заряда.