Глава Xiaomi Redmi показал Redmi Note 13 Pro+ в камуфляжной расцветке

Недавно он раскрыл новые детали о модели Redmi Note 13 Pro+. В частности, смартфон будет доступен в цветах Midnight Black и Mirror Porcelain White, что переводится как «полуночный чёрный» и «зеркальный фарфоровый белый».

Ранее этот гаджет демонстрировался только в экологичной кожаной версии с ярким дизайном, который не всем пришёлся по вкусу. Теперь же Вейбинг подчеркнул, что задняя панель устройства выполнена из стекла, что обещает «флагманское качество».

Кроме того, смартфон получит изогнутый дисплей с высокой точностью цветопередачи и яркостью. Лу Вейбинг утверждает, что качество экрана «вышло на новый уровень» и сравнивает его с флагманами 55 - 70 тыс рублей.

И последнее, но не менее важное: Redmi Note 13 Pro+ будет выпущен также в камуфляжной расцветке. Этот факт станет приятным бонусом для тех, кто ищет нечто необычное.