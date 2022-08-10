Глава Xiaomi впервые показал «экстремальный» флагман Redmi K50 Extreme Edition

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Глава Xiaomi впервые показал «экстремальный» флагман Redmi K50 Extreme EditionКомпания осталась верна собственному языку дизайна
11 августа Xiaomi проведёт масштабную презентацию. На ней нас ждут новый планшет Mi Pad 5 Pro, а также следующее поколение складных смартфонов Mix Fold 2 и ультимативный флагман Redmi K50 Extreme Edition.
Изображениями передней панели впервые продемонстрировал глава IT-гиганта Лей Цзюнь. Он опубликовал соответствующее фото, на котором пользователь играет в игру, держа в руках ожидаемую новинку.
На сегодняшний день известно, что смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с повышенной частотой обновления. Фронтальная камера расположится в вырезе, который расположится посередине.
В основу аппарата ляжет топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1, благодаря которому устройство уже набрало 1339 баллов в одноядерном и 4389 баллов в многоядерном режимах популярного бенчмарка Geekbench.