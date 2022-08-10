Глава Xiaomi впервые показал «экстремальный» флагман Redmi K50 Extreme Edition

Изображениями передней панели впервые продемонстрировал глава IT-гиганта Лей Цзюнь. Он опубликовал соответствующее фото, на котором пользователь играет в игру, держа в руках ожидаемую новинку.

На сегодняшний день известно, что смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с повышенной частотой обновления. Фронтальная камера расположится в вырезе, который расположится посередине.