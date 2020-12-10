Телефоны
Сегодня 08:01
Глава Xiaomi высказался о дефиците грядущего флагмана Mi 11
«Не будет. Твёрдо и чётко», как говорили классики
Крупные релизы гаджетов последних месяцев показывают очень слабую подготовленность производителей. Прямо сейчас на рынке дефицитными являются видеокарты (NVIDIA RTX 30XX), новейшие консоли (PlayStation 5 и Xbox Series X) и даже смартфоны (iPhone 12 Pro). В связи с этим появились слухи, мол с подобными проблемами столкнётся и Xiaomi во время выпуска флагманского Mi 11. Глава компании быстро среагировал на волнения и высказался о дефиците грядущей новинки.
Исполнительный директор Xiaomi Ван Тэн, отвечая на сообщение одного из пользователей Weibo, заявил, что компания произвела достаточное количество Mi 11, чтобы удовлетворить спрос, передаёт Gizchina. Учитывая, что новинка достаточно продолжительное время будет единственным аппаратом на Snapdragon 888, китайский бренд можно только похвалить за успехи в логистике.
Напомним, что прочие слухи утверждают, что Xiaomi Mi 11 получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. При этом будет две версии устройства: обычная будет оснащаться FullHD+ дисплеем и поддержкой быстрой зарядки на 55 Вт, а Pro-вариант оснастят уже QHD+ дисплеем и поддержкой 100 Вт зарядки. Анонс линейки ожидается до конца 2020 года.