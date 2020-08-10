Глава Xiaomi заявил о переносе долгожданного флагмана Mi Mix 4 как минимум на 2021 год

Так, высокопоставленный представитель компании не только заявил о том, что прошлогодний безрамочник Xiaomi Mi Mix Alpha в конечном итоге все же не выйдет, но заявил о том, что компания направила немало сил на проработку следующего поколения устройства. При этом, инженеры Xiaomi хотят разработать смартфон, который сможет по-настоящему удивить как пользователей, так и индустрию в целом, в связи с чем им нужно чуть больше времени. И руководство бренда готово его им дать — в связи с этим условный Mi Mix 4 появится в продаже не раньше следующего года.

Больше подробностей о планах компании станет известно уже совсем скоро — 11 августа 2020 года состоится презентация Xiaomi, на которой будет показано множество новых устройств.