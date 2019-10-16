Телефоны
Сегодня 20:00
Главная фотоособенность нового флагмана Google достанется и прошлогодним смартфонам
А также, возможно, и позапрошлогодним
На каждой своей презентации Google делает особый акцент на фотовозможностях своих флагманов. Но также компания известна и тем, что не “жадничает” и добавляет новые функции даже в свои прошлогодние девайсы. Подобная ситуация произошла и в этом году.
Google опубликовала пост, в котором официально заявило о своих намерениях по добавлению функции астрофотографии, появившаяся на Pixel 4/4 XL, в Pixel 3/3 XL и, что куда интереснее, в Pixel 3a/3a XL. Если учитывать тот факт, что мощность последней парочки уступает мощности Pixel 2/2 XL, можно вполне смело предположить, что новая функция появится и на позапрошлогодних флагмана Google.
Но стоит понимать, что в силу аппаратных отличий предыдущей версии Google Pixel от свежего флагмана, качество итоговых фотографий будет отличаться. И даже несмотря на это, хочется отметить, что подобному отношению к своим пользователям у Google надо поучиться многим производителям. В первую очередь конечно же Apple.
Самое читаемое