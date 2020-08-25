Главные недостатки iPhone 12 названы накануне анонса

Так, если верить последним утечкам, линейка iPhone 12 будет продаваться в ценовом диапазоне от 700 до 1 400 долларов. И это сложно назвать недостатков, так же как сложно назвать недостатком и появление поддержки мобильных сетей пятого поколения в смартфонах. Но учитывая, что цена новинок не изменится в сравнении с прошлым годом, Apple будет обязана на чем-то сэкономить, чтобы внедрить технологию 5G. И, судя по всему, урезанными окажутся батареи новых смартфонов.

Популярный интернет-аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что емкость аккумуляторов новых смартфонов яблочной компании уменьшится до 2 227, 2 775, 2 815 и 3 687 мАч в iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно. Это хоть и не кратное, но все же уменьшение батарей, что явно негативно скажется на автономности устройств.

Также в числе недостатков новых iPhone называется устаревший дисплей, о котором мы уже писали ранее. Так, согласно данным основателя исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росса Янга, грядущие флагманы Apple получат стандартный 60 Гц дисплей, в то время как на рынке Android-смартфонов даже самые доступные девайс ценой до 300 долларов получают дисплеи с частотой обновления вплоть до 120 Гц.