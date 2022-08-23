Главный флагман Xiaomi 13 «засветился» в Сети

Речь идёт о двух моделях — 2210132G и 2210133G — которые были обнаружены в базе данных европейского сертификатора EEC. Что интересно, буква «G» в конце говорит о том, что речь идёт о смартфонах для глобального рынка, в том числе и российского.

К сожалению, из базы EEC невозможно узнать точную информацию о характеристиках девайсов. Но ранее инсайдеры сообщали, что в основу Xiaomi 13 ляжет чип Snapdragon 8 Gen 2. Его анонс ожидается уже в ноябре 2022 года.