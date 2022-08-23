Главный флагман Xiaomi 13 «засветился» в Сети

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Главный флагман Xiaomi 13 «засветился» в СетиА ведь его анонс ожидается лишь в ноябре
Уже в конце года Xiaomi представит свежую флагманскую линейку — Xiaomi 13. И вот, за несколько месяцев до анонса, часть серии «засветилась» в Сети.
Речь идёт о двух моделях — 2210132G и 2210133G — которые были обнаружены в базе данных европейского сертификатора EEC. Что интересно, буква «G» в конце говорит о том, что речь идёт о смартфонах для глобального рынка, в том числе и российского.
К сожалению, из базы EEC невозможно узнать точную информацию о характеристиках девайсов. Но ранее инсайдеры сообщали, что в основу Xiaomi 13 ляжет чип Snapdragon 8 Gen 2. Его анонс ожидается уже в ноябре 2022 года.
Тогда же, предположительно, анонсируют и новый флагман китайской компании. Релиз же состоится в декабре.