Главный конкурент MIUI выходит на все большем количестве смартфонов

И, как стало известно, буквально вот-вот Oppo начала полномасштабное распространение бета-версии ColorOS 7 для различных моделей смартфонов. В их числе оказались такие устройства, как Oppo Reno, Reno Inspiration Edition, Reno 10x Zoom Edition, Reno Barcelona Custom Edition, Reno Ace, Reno Ace Gundam Edition и Reno 2. Судя по тому, что многие из перечисленных смартфонов пользуются достаточной популярностью, вполне вероятно, что в самое ближайшее время ColorOS начнет обрастать все большим количеством верных фанатов.