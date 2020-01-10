Главный конкурент MIUI выходит на все большем количестве смартфонов
И, как стало известно, буквально вот-вот Oppo начала полномасштабное распространение бета-версии ColorOS 7 для различных моделей смартфонов. В их числе оказались такие устройства, как Oppo Reno, Reno Inspiration Edition, Reno 10x Zoom Edition, Reno Barcelona Custom Edition, Reno Ace, Reno Ace Gundam Edition и Reno 2. Судя по тому, что многие из перечисленных смартфонов пользуются достаточной популярностью, вполне вероятно, что в самое ближайшее время ColorOS начнет обрастать все большим количеством верных фанатов.
Но помимо смартфонов Oppo, новую версию фирменной прошивки получат и устройства, выпускаемые одним из самых быстрорастущих брендов прошлого года — Realme. Смартфоны Realme X и X Youth Edition обновят до ColorOS 7 уже в феврале текущего года, Realme Q обновят в марте, а Realme X2 и X2 Pro в апреле.