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Сегодня 20:19
Главный конкурент Redmi Note 9 обзавелся свежими качественными рендерами
Выглядит смартфон очень интересно
Буквально сегодня глава Realme India Мадхав Шет официально заявил о том, что в ближайшее время состоится анонс новых смартфонов компании — Realme 6 и 6 Pro. И вот, спустя всего-ничего времени, главный конкурент Redmi Note 9 обзавелся свежими качественными рендерами.
Судя по имеющимся данным, и Realme 6, и Realme 6 Pro получат дисплей Ultra Smooth Full HD+ с частотой обновления изображения 90 Гц. Что интересно, “младшая” версия смартфона будет оснащена одинарной фронтальной камерой в вырезе в дисплее, а “старшая” версия получит уже двойную камеру в точно таком же исполнении.
Основная же камера обоих смартфонов получит разрешение 64 Мп. Также новинки оснастят быстрой зарядкой на 30 Вт, способной восполнить заряд аккумулятора от 0 до 40% всего лишь за 15 минут.
Что же касательно анонс Realme 6 и 6 Pro, то случится это уже совсем скоро — 5 марта, вместе с анонсом фирменного фитнес-трекера компании. Старт продаж же намечен на 15 марта текущего года.