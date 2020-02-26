Главный конкурент Redmi Note 9 обзавелся свежими качественными рендерами

Судя по имеющимся данным, и Realme 6, и Realme 6 Pro получат дисплей Ultra Smooth Full HD+ с частотой обновления изображения 90 Гц. Что интересно, “младшая” версия смартфона будет оснащена одинарной фронтальной камерой в вырезе в дисплее, а “старшая” версия получит уже двойную камеру в точно таком же исполнении.