Главный конкурент Redmi Note 9 Pro может стать первым смартфоном на Snapdragon 720G

Уже 5 марта состоится анонс новых смартфонов Realme — Realme 6 и Realme 6 Pro. Устройства будут конкурировать с Redmi Note 9 и Note 9 Pro соответственно, но если о том, какое железо установлено в смартфонах Xiaomi, мы ничего до сих пор не знаем, касательно “внутренностей” новых устройств от Realme в сети появилось достаточно много интересной информации.