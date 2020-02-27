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Главный конкурент Redmi Note 9 Pro может стать первым смартфоном на Snapdragon 720G
Март-апрель обещают быть “жаркими”
Уже 5 марта состоится анонс новых смартфонов Realme — Realme 6 и Realme 6 Pro. Устройства будут конкурировать с Redmi Note 9 и Note 9 Pro соответственно, но если о том, какое железо установлено в смартфонах Xiaomi, мы ничего до сих пор не знаем, касательно “внутренностей” новых устройств от Realme в сети появилось достаточно много интересной информации.
Так, судя по последним утечкам, главный конкурент Redmi Note 9 Pro может стать первым смартфонов, работающим на базе процессора Snapdragon 720G. При этом младшая версия устройства, Realme 6, оснастят MediaTek Helio G90. Учитывая все это, намечается достаточно интересная борьба между двумя брендами, которые делают основную ставку на недорогие устройства с максимально мощным за свою стоимость железом.
Напомним, что Realme 5 Pro на самом старте стоил около 190-200 долларов, и если новая версия, которая получит 90-герцовый экран и поддержку зарядки на 30 Вт, будет продаваться по той же цене, Redmi будет достаточно сложно бороться со своим главным конкурентом.