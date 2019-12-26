Главный конкурент Xiaomi обманул ожидания пользователей

Некоторое время назад в сети появился постер грядущего Realme X50 5G, который гласил о том, что смартфон окажется “глотком свежего воздуха”. Тогда все подумали о том, что либо дизайн, либо какие-то другие внешние характеристики новинки смогут всех по-настоящему удивить, вызвав непреодолимое желание купить устройство в числе первых. По всей видимости, все не так радужно и компания все же “малость” преувеличила “свежесть” своего нового продукта.