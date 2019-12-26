Главный конкурент Xiaomi обманул ожидания пользователей
Все это стало известно благодаря появлению официальных рендеров Realme X50 5G, на которых видно, что смартфон, на самом-то деле, максимально похож на любое другое решение на рынке, представленное в течение 2019 года. Да, возможно у смартфона Realme малость более самобытный градиент задней крышки, чем у того же Xiaomi, но подобное отличие явно не тянет на тот самый “глоток свежего воздуха”, о котором говорила компания.
Также появилось изображение, на котором устройство держит в руках какая-то девушка. По нему вряд ли можно сказать что-то новое о смартфоне, разве что примерно представить его размеры, основываясь на том, как он лежит в руках у девушки.
Напомним, что анонс смартфона, который будет построен на базе Snapdragon 765G, намечен на 7 января 2020 года.