Ferra
Телефоны
Сегодня 12:13

Главный конкурент Xiaomi обманул ожидания пользователей

Никаких заметных новшеств смартфон предоставить все же не сможет
Некоторое время назад в сети появился постер грядущего Realme X50 5G, который гласил о том, что смартфон окажется “глотком свежего воздуха”. Тогда все подумали о том, что либо дизайн, либо какие-то другие внешние характеристики новинки смогут всех по-настоящему удивить, вызвав непреодолимое желание купить устройство в числе первых. По всей видимости, все не так радужно и компания все же “малость” преувеличила “свежесть” своего нового продукта.

Все это стало известно благодаря появлению официальных рендеров Realme X50 5G, на которых видно, что смартфон, на самом-то деле, максимально похож на любое другое решение на рынке, представленное в течение 2019 года. Да, возможно у смартфона Realme малость более самобытный градиент задней крышки, чем у того же Xiaomi, но подобное отличие явно не тянет на тот самый “глоток свежего воздуха”, о котором говорила компания.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Также появилось изображение, на котором устройство держит в руках какая-то девушка. По нему вряд ли можно сказать что-то новое о смартфоне, разве что примерно представить его размеры, основываясь на том, как он лежит в руках у девушки.

Напомним, что анонс смартфона, который будет построен на базе Snapdragon 765G, намечен на 7 января 2020 года.