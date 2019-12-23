Главный конкурент Xiaomi пообещал "влюбить абсолютно всех" в свой новый смартфон

Так, компания заявила, что среди всего многообразия смартфонов, Realme X50 способен запомнится своим внешним видом. По словам источника, устройство оснастят необычным дизайном, который обязательно “влюбит абсолютно всех”.

Что касается технический характеристик будущего флагмана, то он будет работать на базе процессора Snapdragon 765G. Устройство будет иметь поддержку сетей пятого поколения, а также систему пятимерного жидкостного охлаждения, которая позволит полностью охватить главные источники тепла. Смартфон будет иметь 6,44 дюймовый AMOLED экран, аккумулятор емкостью 4500 мАч. Ожидаемой датой официальной презентации Realme X50 5G является 5 января.