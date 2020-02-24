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Сегодня 13:02

Главный конкурент Xiaomi представил новый флагман на Snapdragon 865

Впервые у компании получился по-настоящему спорный продукт
Realme известна своими множественными попытками встать на один уровень по популярности с Xiaomi — для это дочка Oppo выпускает схожие по железу устройство, но с немного более низкой ценой. Буквально только что китайский производитель представил свой новый флагман, Realme X50 Pro, который оказался куда более спорным, чем прежние устройства компании.

Так, устройство работает на базе флагманского процессора — Qualcomm Snapdragon 865. Благодаря этому смартфон имеет встроенную поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.

Также устройство имеет оперативную и постоянную память новейшего типа — LPDDR 5 и UFS 3.0.

Отличительной особенностью новинки можно назвать частоту обновления экрана 90 Гц и наличие сверхбыстрой проводной зарядки на 65 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4 200 мАч с 0 до 100% всего лишь за 35 минут!

В общем-то, набор всего этого “железа” внутри устройства позволило ему заработать в бенчмарке AnTuTu целых 605 327 баллов — таким образом Realme X50 Pro 5G обогнал в этом недавно анонсированный Xiaomi Mi 10 Pro.

По цене устройство оказалось не таким приятным, как прежние смартфоны компании. Так, за минимальную версию 6/128 ГБ компания попросит 34 500 рублей, за версию 8/128 ГБ придется отдать 36 400 рублей, а максимальная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти была оценена в 41 000 рублей.

К слову, в конце презентации компания анонсировала новое мероприятие, на котором будет представлен первый фитнес-трекер Realme.

Напомним, что ранее ходили слухи о том, что вместе со смартфоном, китайский производитель также покажет и первые “умные” часы, и беспроводную колонку и множество других продуктов. Но, как оказалось, у компании на этот счет другие планы.