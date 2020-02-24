Главный конкурент Xiaomi представил новый флагман на Snapdragon 865

Realme известна своими множественными попытками встать на один уровень по популярности с Xiaomi — для это дочка Oppo выпускает схожие по железу устройство, но с немного более низкой ценой. Буквально только что китайский производитель представил свой новый флагман, Realme X50 Pro, который оказался куда более спорным, чем прежние устройства компании.