Главный конкурент Xiaomi представил новый флагман на Snapdragon 865
Так, устройство работает на базе флагманского процессора — Qualcomm Snapdragon 865. Благодаря этому смартфон имеет встроенную поддержку мобильных сетей пятого поколения 5G.
Также устройство имеет оперативную и постоянную память новейшего типа — LPDDR 5 и UFS 3.0.
Отличительной особенностью новинки можно назвать частоту обновления экрана 90 Гц и наличие сверхбыстрой проводной зарядки на 65 Вт, которая позволяет зарядить аккумулятор смартфона емкостью 4 200 мАч с 0 до 100% всего лишь за 35 минут!
В общем-то, набор всего этого “железа” внутри устройства позволило ему заработать в бенчмарке AnTuTu целых 605 327 баллов — таким образом Realme X50 Pro 5G обогнал в этом недавно анонсированный Xiaomi Mi 10 Pro.
По цене устройство оказалось не таким приятным, как прежние смартфоны компании. Так, за минимальную версию 6/128 ГБ компания попросит 34 500 рублей, за версию 8/128 ГБ придется отдать 36 400 рублей, а максимальная версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти была оценена в 41 000 рублей.
К слову, в конце презентации компания анонсировала новое мероприятие, на котором будет представлен первый фитнес-трекер Realme.
Напомним, что ранее ходили слухи о том, что вместе со смартфоном, китайский производитель также покажет и первые “умные” часы, и беспроводную колонку и множество других продуктов. Но, как оказалось, у компании на этот счет другие планы.