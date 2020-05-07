Главный конкурент Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заснять нашу Галактику

Речь идет о недавно засветившемся в сети Realme X3 Superzoom, который не только получит необычный дизайн, но также и крайне интересную функцию. Так, по словам популярного интернет-инсайдера из Индии Судханшу Амбхоре, устройство получит 60-кратный зум и возможность крайне качественные снимки ночного неба, в том числе и сфотографировать Млечный Путь.