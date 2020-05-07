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Главный конкурент Xiaomi разрабатывает смартфон, способный заснять нашу Галактику
Ждем “ответки” от Google
Realme известна как “главный конкурент Xiaomi”, так как компания каждый свой продукт негласно позиционирует как “убийцу” того или иного смартфона данного бренда. Сейчас же стало известно, что Realme разрабатывает новый телефон, способный заснять не абы что, а сразу нашу Галактику!
Речь идет о недавно засветившемся в сети Realme X3 Superzoom, который не только получит необычный дизайн, но также и крайне интересную функцию. Так, по словам популярного интернет-инсайдера из Индии Судханшу Амбхоре, устройство получит 60-кратный зум и возможность крайне качественные снимки ночного неба, в том числе и сфотографировать Млечный Путь.
Напомним, что судя по имеющимся данным, работать устройство будет на базе прошлогоднего флагманского процессора Snapdragon 855+, также его оснастят аккумулятором на 4 200 мАч и быстрой проводной зарядкой на 30 Вт. Помимо этого популярный бенчмарк Geekbench “слил” информацию, согласно которому устройство будет работать на базе Android 10 и иметь до 12 ГБ оперативной памяти.