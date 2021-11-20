Главный конкурент Xiaomi вернулся — раскрыт новый недорогой смартфон Meizu

Со временем Meizu сдала позиции и даже оказалась на грани банкротства. Но, судя по всему, дела у компании всё же выровнялись настолько, что она готова вновь «ударить» по сегменту бюджетных смартфонов.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало информацию о том, что неанонсированный телефон Meizu Blue 10 работает в сетях 4G. При этом в его основу, судя по документам, лёг 8-ядерный чип с частотой 2 ГГц.