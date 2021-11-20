Главный конкурент Xiaomi вернулся — раскрыт новый недорогой смартфон Meizu

Главный конкурент Xiaomi вернулся — раскрыт новый недорогой смартфон MeizuНовый топ за свои деньги?
Со временем Meizu сдала позиции и даже оказалась на грани банкротства. Но, судя по всему, дела у компании всё же выровнялись настолько, что она готова вновь «ударить» по сегменту бюджетных смартфонов.
Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало информацию о том, что неанонсированный телефон Meizu Blue 10 работает в сетях 4G. При этом в его основу, судя по документам, лёг 8-ядерный чип с частотой 2 ГГц.
По данным инсайдеров, речь идёт о новом недорогом аппарате, который должен покорить бюджетный сегмент. Он получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и сканером отпечатка пальцев, располагающимся на кнопке питания.
Ёмкость аккумулятора Meizu Blue 10 составит 5000 мАч, что должно сделать его тем ещё долгожителем.
На данный момент нет точной информации, как скоро новинка будет представлена и поступит в продажу.