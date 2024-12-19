Главный модуль на 200 Мп: в сеть утекли характеристики камер Galaxy S25 Ultra

Основной сенсор устройства получит разрешение 200 Мп, сохранив свою ключевую позицию в линейке.

Помимо него, смартфон оснастят ультраширокоугольной камерой на 50 Мп для панорамных снимков, перископическим телевиком с тем же разрешением и дополнительным 10-мегапиксельным модулем, который обеспечит 3-кратное оптическое приближение без потери качества.

Фронтальная камера изменений практически не претерпит. Она останется одинарной с разрешением 12 Мп, как и у предшествующей модели.

Премьера Samsung Galaxy S25 Ultra ожидается зимой следующего года. Вместе с ним дебютируют и две младшие модели — Galaxy S25 и Galaxy S25+.