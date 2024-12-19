Главный модуль на 200 Мп: в сеть утекли характеристики камер Galaxy S25 Ultra

Опубликовано 19 декабря 2024, 07:321 мин.
Главный модуль на 200 Мп: в сеть утекли характеристики камер Galaxy S25 UltraИнтересный набор
Надёжный инсайдер Йогеш Брар опубликовал характеристики камер будущего флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra.
Основной сенсор устройства получит разрешение 200 Мп, сохранив свою ключевую позицию в линейке.
Помимо него, смартфон оснастят ультраширокоугольной камерой на 50 Мп для панорамных снимков, перископическим телевиком с тем же разрешением и дополнительным 10-мегапиксельным модулем, который обеспечит 3-кратное оптическое приближение без потери качества.
Фронтальная камера изменений практически не претерпит. Она останется одинарной с разрешением 12 Мп, как и у предшествующей модели.
Премьера Samsung Galaxy S25 Ultra ожидается зимой следующего года. Вместе с ним дебютируют и две младшие модели — Galaxy S25 и Galaxy S25+.