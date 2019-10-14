Главу Xiaomi обвинили в двойных стандартах

Именно то, как именно компания решила расположить фронтальную камеру, вызвало горячую дискуссию среди пользователей. Не в последнюю очередь это связано с тем, что генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь буквально недавно публично возмутился использованием данной технологии. Если быть точнее, то он задал язвительный риторический вопрос: “Насколько много слабых и недоработанных мест в дырявом экране?”.

И вот после подобной реакции на применение данной технологии конкурентами, использование отверстий для фронтальной камеры дочерней компанией Xiaomi вызвало возмущение среди фанатов бренда. Один из них даже спросил: ”Я помню, что вы сказали, что дырявые экраны незрелые”, на что тут же получил ответ от Лей Цзюн, в котором он назвал данный факт “правдой”, но тут же поспешил уточнить, что речь шла о более ранней версии данной технологии, чем та, что используется в Redmi K30.