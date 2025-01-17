Глобалка Realme 14 Pro+ вышла через неделю после китайской версии по цене от $346

Устройство получило 6.83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1272, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 нит.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 3 вместе с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера — на 50 Мп с оптической стабилизацией. Она дополнена 50-мегапиксельным перископом с 3-кратным зумом и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 80 Вт.

Смартфон защищен по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также получил военную защиту от ударов. Realme 14 Pro+ доступен в трех цветах, включая эксклюзивный для Индии Bikaner Purple. Стоит новинка от ₹29 999 (~$346).