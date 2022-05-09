Глобальная экспансия: стартуют продажи флагманских Vivo X80 и Vivo X80 Pro за пределами Китая

Первой страной, помимо Китая, где смартфоны появятся в продаже, стала Малайзия. Далее девайсы должны поступить в продажу в Индии и в прочих странах.

Напомним, что в основу базового Vivo X80 лёг чип Dimensity 9000, при этом устройство получило 6,78-дюймовый дисплей Samsung AMOLED E5, основную 50 Мп камеру и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 80-Вт зарядкой.