Глобальная экспансия: стартуют продажи флагманских Vivo X80 и Vivo X80 Pro за пределами Китая

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Глобальная экспансия: стартуют продажи флагманских Vivo X80 и Vivo X80 Pro за пределами КитаяРасстраивает, правда, резкое повышение цены
Ещё в прошлом месяце Vivo представила свои актуальные флагманы — Vivo X80 и Vivo X80 Pro — на родном рынке. А уже сейчас пришло время выхода устройств по всему миру.
Первой страной, помимо Китая, где смартфоны появятся в продаже, стала Малайзия. Далее девайсы должны поступить в продажу в Индии и в прочих странах.
Напомним, что в основу базового Vivo X80 лёг чип Dimensity 9000, при этом устройство получило 6,78-дюймовый дисплей Samsung AMOLED E5, основную 50 Мп камеру и аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 80-Вт зарядкой.
«Старшая» модель — X80 Pro — получила уже Snapdragon 8 Gen 1 в качестве основы, также 6,78-дюймовый дисплей и аккумулятор на 4700 мАч и быстрой зарядкой на 80 Вт.
Что же до цен, то глобальные версии стоят дороже. Так, если стоимость Vivo X80 в Китае стартовала от 530, то за её пределами базовый ценник составляет уже 800 долларов. То же и с Pro-версией — 1144 долларов против 910.