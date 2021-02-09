Глобальная версия флагманского Xiaomi Mi 11 продаётся со скидкой и «умными» часами в подарок

Речь идёт о немецком сегменте онлайн-магазина, который при этом доставляет товары и в Россию. При покупке глобальной версии Xiaomi Mi 11, первым 1000 покупателям предлагается презент — «умные» часы китайской компании Mi Watch.

Что же касательно скидки, то при использовании ACODE80MI11 можно сэкономить 80 долларов (почти 6 тыс рублей).