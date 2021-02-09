Глобальная версия флагманского Xiaomi Mi 11 продаётся со скидкой и «умными» часами в подарок
Речь идёт о немецком сегменте онлайн-магазина, который при этом доставляет товары и в Россию. При покупке глобальной версии Xiaomi Mi 11, первым 1000 покупателям предлагается презент — «умные» часы китайской компании Mi Watch.
Что же касательно скидки, то при использовании ACODE80MI11 можно сэкономить 80 долларов (почти 6 тыс рублей).
Для тех, кто пропустил анонс и китайской, и международной версий смартфона, напоминаем: в основу Mi 11 лёг процессор Snapdragon 888, при этом устройство получило качественный 6,81-дюймовый 2К-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также смартфон оснастили 108 Мп основной камерой, аккумулятором на 4600 мАч и быстрой зарядкой на 55 Вт. Она, к слову, будет идти в комплекте с Mi 11.
В продаже на AliExpress глобальная версия Xiaomi Mi 11 ожидается в марте 2021 года.