Глобальная версия «народного смартфона» Xiaomi Redmi Note 10 получила MIUI 13 и новейший Android 12

Телефоны
Сегодня в 21:22
1 мин.
Глобальная версия «народного смартфона» Xiaomi Redmi Note 10 получила MIUI 13 и новейший Android 12Случилось это достаточно быстро
Не так давно флагманские смартфоны Xiaomi начали получать MIUI 13 на базе Android 12. Теперь же очередь дошла и до более «народного» аппарата — Redmi Note 10.
Так, китайский бренд обновил аппарат с MIUI 12.5 (Android 11) до MIUI 13 (Android 12). Причём речь идёт не о версии устройства для китайского рынка, а о глобальном варианте телефона. Общий вес файлов обновления составляет 2,6 ГБ.
В Xiaomi заявили, что апдейт оптимизирует различные системные приложения. Также в компании поработали над улучшением производительности системы, её безопасностью и стабильностью.
Напомним, что по свежим данным инсайдеров, уже в апреле 2022 года нас ждёт очередная презентация, на которой IT-гигант представит линейку Redmi Note 12.
Источник: Gizmochina