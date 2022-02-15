Глобальная версия «народного смартфона» Xiaomi Redmi Note 10 получила MIUI 13 и новейший Android 12

Так, китайский бренд обновил аппарат с MIUI 12.5 (Android 11) до MIUI 13 (Android 12). Причём речь идёт не о версии устройства для китайского рынка, а о глобальном варианте телефона. Общий вес файлов обновления составляет 2,6 ГБ.

В Xiaomi заявили, что апдейт оптимизирует различные системные приложения. Также в компании поработали над улучшением производительности системы, её безопасностью и стабильностью.