Глобальная версия OnePlus 12 лишилась 24 ГБ оперативки и получила ценник в $800

Глобальная версия OnePlus 12 лишилась 24 ГБ оперативки и получила ценник в $800Не самый плохой расклад
Глобалка почти не отличается от китайского варианта, за исключением того, что не предлагает варианта 24 ГБ/1 ТБ.
OnePlus 12 получил 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют до 16 ГБ оперативки LPDDR5X и до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0.
Смартфон обладает 6.82-дюймовым LTPO4 AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 × 1440 пикселей и динамической частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 4500 кд/м2 для HDR-контента и до 1600 кд/м2 при обычном использовании.
На тыльной панели размещена камера, разработанная совместно со специалистами Hasselblad, с основным 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia-808, дополненным 64-мегапиксельным модулем OmniVision OV64B с телеобъективом и 48-мегапиксельным Sony IMX581 с широкоугольным объективом. Для съёмки селфи используется 32-мегапиксельная камера.
Аккумулятор емкостью 5400 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт вместе с обратной беспроводной зарядкой на 10 Вт.
OnePlus 12 доступен для предзаказа в зеленом и черном цветах по цене $800 за модель с 12/256 ГБ памяти и $900 за вариант 16/256 ГБ. Поставки новинки начнутся 6 февраля.