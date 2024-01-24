Глобальная версия OnePlus 12 лишилась 24 ГБ оперативки и получила ценник в $800

Глобалка почти не отличается от китайского варианта, за исключением того, что не предлагает варианта 24 ГБ/1 ТБ.

OnePlus 12 получил 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют до 16 ГБ оперативки LPDDR5X и до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0.

Смартфон обладает 6.82-дюймовым LTPO4 AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 × 1440 пикселей и динамической частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 4500 кд/м2 для HDR-контента и до 1600 кд/м2 при обычном использовании.